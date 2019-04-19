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Коутиньо ответил на критику за празднование гола в матче с «Манчестер Юнайтед»

Коутиньо ответил на критику за празднование гола в матче с «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Лига чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо прокомментировал критику в свой адрес в связи с празднованием гола в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

«Мы никогда не должны слушать тех, кто демотивирует нас, потому что их слова только отвлекают от вещей, на которых на самом деле нужно концентрироваться. Я никогда в жизни не проявлял неуважения к кому-либо – как в футболе, так и вне его», — приводит слова Коутиньо Bleacher Report.

После взятия ворот в игре с «Манчестер Юнайтед» Коутиньо повернулся к трибунам и закрыл уши, показывая отношение к негативным комментариям в свой адрес. Позднее хавбек подвергся критике за этот жест. В частности, недовольство действиями Филиппе выразил бывший футболист сборной Бразилии Ривалдо.

Фото доступно в «твиттере» Globo Esporte.

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