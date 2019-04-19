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«Ахмат» на выезде обыграл «Анжи»

«Ахмат» на выезде обыграл «Анжи»
Футбол / РПЛ

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги махачкалинский «Анжи» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник «Ахмата» Олег Иванов, отправивший мяч в ворота «Анжи» на 77-й минуте. Результативную передачу в актив записал хавбек Раванелли.

«Ахмат», набрав 33 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Анжи» (19) — 15-е.

В 25-м туре Премьер-Лиги команда из Грозного дома встретится с «Краснодаром», а махачкалинский клуб на выезде сыграет с московским ЦСКА. Оба матча состоятся 24 апреля.

Статистику игроков российского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
19 апреля 2019, пятница. 19:30 МСК
Анжи
Махачкала
0 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 – О. Иванов – 77
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