«Дижон» вырвал победу у «Ренна», забив решающий гол в концовке

Прозвучал финальный свисток в матче 33-го тура французской Лиги 1 «Дижон» – «Ренн». Встреча прошла на стадионе «Гастон Жерар» в Дижоне и завершилась со счётом 3:2.



На 20-й минуте хозяев вперёд вывел защитник Наиф Агер. Уже во втором тайме, на 52-й минуте, полузащитник гостей Адриен Эну восстановил равенство в счёте. Уже спустя три минуты «Дижон» вновь вышел вперёд – гол на счету нападающего Бенжамена Жанно. На 61-й минуте «Ренну» снова удалось сравнять счёт усилиями форварда М'Байе Ньянга. Точку в матче поставил нападающий хозяев Уэсли Саид, забивший на 83-й минуте.



«Дижон», несмотря на победу, продолжает находиться в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 28 очков. «Ренн» (43) – 11-й.