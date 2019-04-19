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«Дижон» вырвал победу у «Ренна», забив решающий гол в концовке

«Дижон» вырвал победу у «Ренна», забив решающий гол в концовке
Футбол / Франция

Прозвучал финальный свисток в матче 33-го тура французской Лиги 1 «Дижон» – «Ренн». Встреча прошла на стадионе «Гастон Жерар» в Дижоне и завершилась со счётом 3:2.

На 20-й минуте хозяев вперёд вывел защитник Наиф Агер. Уже во втором тайме, на 52-й минуте, полузащитник гостей Адриен Эну восстановил равенство в счёте. Уже спустя три минуты «Дижон» вновь вышел вперёд – гол на счету нападающего Бенжамена Жанно. На 61-й минуте «Ренну» снова удалось сравнять счёт усилиями форварда М'Байе Ньянга. Точку в матче поставил нападающий хозяев Уэсли Саид, забивший на 83-й минуте.

«Дижон», несмотря на победу, продолжает находиться в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 28 очков. «Ренн» (43) – 11-й.

Франция - Лига 1. 33-й тур
19 апреля 2019, пятница. 20:00 МСК
Дижон
Дижон
3 : 2
Ренн
Ренн
1:0 – Агер – 20, 1:1 – Эну – 52, 2:1 – Жанно – 55, 2:2 – Ньянг – 61, 3:2 – Саид – 83
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