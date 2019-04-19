Экс-игрок «Ливерпуля»: ван Дейк сейчас так же хорош, как Терри и Адамс на пике

Бывший игрок «Ливерпуля» Марк Лоуренсон поделился мнением о защитнике красных Вирджиле ван Дейке.

«Мы много знаем о лидерских качествах ван Дейка, но меня больше впечатляет, что в нынешнем сезоне он успешно играл с разными партнёрами по центру защиты. Повлияло ли это на «Ливерпуль»? Нет, потому что он со всем справился.

Честно говоря, Вирджил сейчас так же хорош, как Джон Терри и Тони Адамс на пике, когда они могли играть с кем угодно, и это никак не сказывалось на их командах», — приводит слова Лоуренсона BBC.

«Ливерпуль», набрав 85 очков, возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. 21 апреля команда Юргена Клоппа на выезде проведёт матч 35-го тура с «Кардифф Сити». Начало встречи запланировано на 18:00 мск.