ПФК ЦСКА поздравил хоккейную команду с завоеванием Кубка Гагарина

ПФК ЦСКА в своём официальном «твиттере» поздравил хоккейную команду «армейцев» с победой в Кубке Гагарина.



Хоккеисты московского клуба стали обладателями трофея сегодня, 19 апреля, по итогам решающего матча с омским «Авангардом». Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу «армейцев». ЦСКА выиграл серию со счётом 4-0.



«Поздравляем ХК ЦСКА с долгожданным Кубком Гагарина!» — говорится в сообщении футбольного клуба.

ЦСКА после 23 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 40 очков. «Армейцев» опережают лидирующий в чемпионате «Зенит» (48), а также «Локомотив» и «Краснодар» (по 42 очка). В следующем туре московской команде предстоит сыграть с «железнодорожниками».