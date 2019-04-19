«Интер» ведёт переговоры по Данило, «Манчестер Сити» хочет за игрока € 30 млн

Защитник «Манчестер Сити» Данило может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.



Новым клубом бразильского футболиста может стать миланский «Интер». Нерадзурри уже начали переговоры с «горожанами». «Манчестер Сити» изначально потребовал за Данило € 30 млн, однако, по словам журналиста, стороны могут сойтись на сумме в размере € 20–22 млн.



Бразилец выступает за переход и уже успел достичь предварительной договорённости с «Интером». Ожидается, что в случае сделки годовой оклад игрока составит € 4,5 млн плюс € 500 тыс. в качестве бонусов.



Данило перешёл в «Манчестер Сити» летом 2017 года из мадридского «Реала». В нынешнем сезоне 27-летний защитник провёл 9 матчей в английской Премьер-лиге, забил один мяч и получил одну жёлтую карточку.

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