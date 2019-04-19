Рахимов: исход матча с «Анжи» решил один эпизод

Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал победу со счётом 1:0 в выездном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Анжи».

«Понимали, что нас ждёт тяжёлый матч. Если взглянуть на предыдущие домашние матчи «Анжи», соперникам махачкалинцев пришлось тяжело. У «Анжи» глубокая оборона, команда пытается играть на контратаках, при позиционной игре у них есть определённые проблемы. Два тайма сегодня различались. Не преодолевая эшелонированную оборону, мы отодвигались к своим воротам. Временами у нас было по 6—7 человек в зоне мяча, а в линии атаки — лишь 1—2 человека. Доставка мяча вперёд была в такой ситуации бесполезной.

В перерыве мы сделали поправку, попросили искать зоны выше, во флангах, быстрее разворачивать игру. Во втором тайме многие моменты стали получаться. Но нам нужно было играть очень внимательно, в каждом матче у «Анжи» было по несколько опасных моментов. Сегодня был момент, когда Понсе мог забить. И у нас были два момента, которые не реализовали. Исход матча решил один эпизод. В этой ситуации нам важны были три очка», — приводит слова Рахимова пресс-служба «Ахмата».

«Ахмат», набрав 33 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Анжи» (19) — на 15-м.

В 25-м туре Премьер-Лиги команда из Грозного дома примет «Краснодар», а махачкалинский клуб на выезде сыграет с московским ЦСКА. Оба матча состоятся 24 апреля.