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Роналду показал партнёрам по «Ювентусу» странный жест после вылета из ЛЧ

Роналду показал партнёрам по «Ювентусу» странный жест после вылета из ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен действиями команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:2).

Бьянконери, проиграв нидерландской команде, вылетели из нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира. Роналду отметился голом в обеих встречах, однако по итогам противостояния в полуфинал вышел «Аякс».

После финального свистка португалец отправился в сторону подтрибунного помещения. В определённый момент Роналду повернулся к скамейке запасных, на которой находились его партнёры и показал жест, который, вероятно, означал, что «Ювентус» облажался.

Видео доступно в «твиттере» журналиста Танкреди Палмери и на «Чемпионате».

Ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой 34-летний футболист разочаровался вылетом туринцев из Лиги чемпионов и может покинуть клуб летом 2020 года.

В вылете «Ювентуса» виноват и Роналду. Но главным образом — его тренер
Во втором тайме итальянская команда «поплыла».
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