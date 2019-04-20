Роналду показал партнёрам по «Ювентусу» странный жест после вылета из ЛЧ

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен действиями команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:2).



Бьянконери, проиграв нидерландской команде, вылетели из нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира. Роналду отметился голом в обеих встречах, однако по итогам противостояния в полуфинал вышел «Аякс».



После финального свистка португалец отправился в сторону подтрибунного помещения. В определённый момент Роналду повернулся к скамейке запасных, на которой находились его партнёры и показал жест, который, вероятно, означал, что «Ювентус» облажался.

Видео доступно в «твиттере» журналиста Танкреди Палмери и на «Чемпионате».



Ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой 34-летний футболист разочаровался вылетом туринцев из Лиги чемпионов и может покинуть клуб летом 2020 года.