Жардим: «Монако» нужно стиснуть зубы и расширить границы своих возможностей

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим дал комментарий в преддверии выездного матча 33-го тура французской Лиги 1 с «ПСЖ».

«Я посмотрел последние игры «ПСЖ» и увидел сильных футболистов. Несмотря на два последних поражения, они остаются очень сильным соперником. После этой встречи у нас останется пять матчей. Я хочу, чтобы мы продолжили добывать столь нужные очки в каждой игре, чтобы остаться в высшем дивизионе. Нужно стиснуть зубы и расширить границы наших возможностей.

В трёх последних встречах мы не смогли реализовать много опасных моментов. Наша команда доминировала, но это не приводило к забитым мячам. В Париже мы хотим сыграть в свой футбол, не собираемся менять привычные схемы под конкретного соперника. Футболисты отрабатывают игру в короткий пас, чтобы быть более эффективными в ситуациях с ограниченным пространством.

Несомненно, присутствует фактор опасности. Если команды из нижней части таблицы выдают серию побед, они быстро поднимаются вверх. У нас лучше соотношение заработанных очков во второй части сезона, но это не значит, что нужно терять бдительность», — приводит слова Жардима пресс-служба «Монако».

Матч «ПСЖ» — «Монако» состоится 21 апреля в Париже на стадионе «Парк де Пренс», начало — в 22:00 мск.

«ПСЖ», набрав 81 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Монако» (32) занимает 16-е место.