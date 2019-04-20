Х. Алонсо: в двухматчевом противостоянии «Ливерпуль» может победить кого угодно

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне тренер «Реала» U13 Хаби Алонсо поделился мыслями о перспективах английской команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В полуфинале красным предстоит встретиться с «Барселоной».



«Может ли «Ливерпуль» выиграть Лигу чемпионов? Да, почему нет? После прошлого сезона у них есть необходимый опыт. Они голодны, а желания после проигрыша «Реалу» в финале стало только больше. Они способны сыграть большую роль в этом розыгрыше Лиги чемпионов. В двухматчевом противостоянии «Ливерпуль» может победить любую команду в мире.



Дело не в отдельных футболистах. Они строили команду в течение двух или трёх лет и создали собственную философию. Отсюда появляется стабильность. У них отличная команда, и это главное. Юрген Клопп проделывает невероятную работу, я восхищаюсь им и уважаю его достижения», — цитирует Алонсо Daily Mail.



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