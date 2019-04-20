Зобнин: буду стараться забивать ещё, надеюсь, новый гол будет в ближайших матчах

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин сказал, что надеется записать в актив гол в ближайших играх.

«Буду стараться забивать ещё и ещё, чтобы приносить пользу команде. Надеюсь, новый гол будет в ближайших матчах!» — приводит слова Зобнина пресс-служба красно-белых в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Роман забил один гол в 19 встречах. 25-летний полузащитник отличился в выездной игре 23-го тура с «Ростовом» (1:2).

«Спартак», набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 24-м туре команда Олега Кононова сыграет с красноярским «Енисеем». Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 21 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.