Бенитес: хотел бы выиграть Лигу чемпионов перед завершением карьеры

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес признался, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов перед тем, как завершить тренерскую карьеру.

«Мне нравится работа тренера, но думаю, что в 70 лет стоит закончить. Не знаю, где буду работать в следующем сезоне, но хочу бороться за трофеи. Лучшим трофеем является Лига чемпионов, поэтому я хотел бы в ближайшие 11 лет выиграть кубок», — приводит слова Бенитеса BBC.

Действующее соглашение Рафаэля с «сороками» рассчитано до 30 июня.

Бенитес возглавил «Ньюкасл» в марте 2016 года. Испанский специалист не смог спасти команду от вылета в Чемпионшип, но уже в следующем сезоне вернул её в Премьер-лигу. Минувшую кампанию «сороки» завершили на 10-м месте в таблице АПЛ.