Адиев: если бы люди заполняли трибуны, возможно, «Анжи» оказали бы помощь

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев обратился к болельщикам после поражения со счётом 0:1 в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».

«Куда ни приедем, вы же видите, какой посыл идёт в любом городе: «Да кому этот «Анжи» нужен, на футбол болельщики не ходят». Если бы люди заполняли трибуны хотя бы наполовину, возможно, в Дагестане с клубом как-то посчитались бы, оказали бы какую-то помощь.

Да, дорогие и уважаемые болельщики, вы можете упрекнуть, что клуб не показывает результат. Но вы не видите, а футболисты видят. Они видят, что клуб банкротится. Они понимают, что деньги им не дадут. А если клуб обанкротится, они понимают: какое бы место ни заняли, клуб не продолжит дальнейшее существование.

Поставьте себя на их место. Вот какая мотивация? У них нет этой мотивации. Я слышу в некоторых СМИ: «Они играют, чтобы себя показать». Да к черту себя показать! Они давным-давно уже себя показали», — сказал Адиев на пресс-конференции.

Видео также доступно в официальном «твиттере» «Анжи».