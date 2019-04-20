Жиньяк: с женой хотим стать мексиканцами

Нападающий мексиканского клуба «Тигрес» Андре-Пьер Жиньяк поделился планами на будущее.

«Я недавно сдал экзамен для натурализации. Там были вопросы по культуре и по истории страны. Мы с женой хотим стать мексиканцами, как и двое наших детей, родившихся уже в Монтеррее. У них уже есть мексиканское гражданство. Мы здесь уже почти четыре года. Планируем остаться надолго, поэтому собираемся иметь двойное гражданство», – цитирует французского форварда L’Equipe.

33-летний форвард переехал в Мексику в 2015 году, покинув «Марсель». За «Тигрес» Жиньяк провёл 183 официальных матча, в которых забил 100 голов и сделал 25 результативных передач. В текущем сезоне Клаусуры на его счету девять встреч и шесть голов.

В 2016 году форвард со сборной Франции стал серебряным призёром чемпионата Европы.