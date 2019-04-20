Гвардиола: совершенства невозможно достичь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о вылете клуба из Лиги чемпионов.

«Совершенства невозможно достичь. Никогда, но нужно стараться. Если не исправлять ошибки, они вновь дадут о себе знать. Я думаю только о предстоящем матче. Здорово, что мы сражаемся за титул, но нужно думать сначала о встрече с «Тоттенхэмом», а уже потом – об игре с «Манчестер Юнайтед».

Ещё перед игрой в Лиге чемпионов я говорил, что мы уже добились невероятных вещей. Я горжусь», — цитирует испанского специалиста официальный «твиттер» клуба.

Сегодня, 20 апреля, «Манчестер Сити» в 35-м туре чемпионата Англии дома сыграет с «Тоттенхэм Хоттспур». Начало встречи – в 14:30 мск.

«Горожане» с 83 очками занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Ливерпуля» на два балла. У команды Гвардиолы матч в запасе.