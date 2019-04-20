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«Рома» устроила челлендж фанату, написавшему, что и он забил бы на месте Ундера

Фото: instagram.com/officialasroma/
«Рома» устроила челлендж фанату, написавшему, что и он забил бы на месте Ундера
Футбол / Италия

Футбольный клуб «Рома» устроил челлендж для одного из фанатов, который в комментарии к голу вингера команды Дженгиза Ундера в ворота «Пармы» написал, что даже он забил бы такой мяч.

Болельщика по имени Марко Николаи специально привезли на стадион «Олимпико», где уже присутствовали зрители, и дали возможность доказать свои слова. Фанату трижды воссоздали момент, с которого забивал Ундер, но ни в одном из них тот не смог переправить мяч в ворота. После этого Николаи пообещал, что больше не будет такого писать.

Видео доступно в "твиттере" «Ромы».

В 32 матчах «Рома» набрала 54 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Сегодня, 20 апреля, римский клуб в гостях сыграет с «Интером».

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