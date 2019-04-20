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Скопинцев: Игнатьев расстроился, узнав размер моего оклада? Можно посмеяться

Скопинцев: Игнатьев расстроился, узнав размер моего оклада? Можно посмеяться
Футбол / Лига чемпионов

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев поделился мнением о товарище по команде Иване Игнатьеве. Ранее известный комментатор Нобель Арустамян сообщал, что Игнатьев отказался продлевать контракт с «Краснодаром», узнав размер зарплаты новичка команды — Скопинцева. 27 марта стало известно, что форвард подписал новое соглашение с клубом.

«Ваня Игнатьев — топ-пацан. Он меня первый в „Инстаграме“ поприветствовал, когда о трансфере объявили, – было приятно. А общаться с Игнатьевым об этой истории… Зачем мне про этот бред спрашивать? С такого только смеяться можно, такое обсуждать несерьёзно», — сказал Скопинцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Скопинцев перешёл в «Краснодар» из «Ростова» в феврале текущего года. 22-летний российский полузащитник в шести матчах за краснодарскую команду забил один мяч.

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