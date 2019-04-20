Почеттино: «Манчестер Сити» не станет мстить «Тоттенхэму» за вылет из ЛЧ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча 35-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Напомним, ранее «шпоры» выбили «горожан» из Лиги чемпионов, обыграв команду Хосепа Гвардиолы в 1/4 финала турнира (1:0, 3:4).



«Манчестер Сити» не станет мстить нам за вылет из Лиги чемпионов. Они, как и мы, переключаются с европейского турнира на английскую Премьер-лигу. «Горожане» будут продолжать борьбу за грандиозный трофей — титул чемпионов Англии, и их главная задача на данный момент — выиграть АПЛ.



«Тоттенхэм», в свою очередь, должен приложить все усилия, чтобы закрепиться в четвёрке лучших команд чемпионата Англии до конца сезона. Такова наша задача, но это будет непросто. Ситуация осложняется тем, что некоторым нашим игрокам предстоит пройти обследование", — приводит слова Почеттино Sky Sports.

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