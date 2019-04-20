Уолкер: «Манчестер Сити» хочет сотворить историю

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер отметил, что «горожане» решительно настроены завоевать титул чемпионов английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Сегодня, 20 апреля, «Манчестер Сити» проведёт матч 35-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур».



«Было тяжело принять вылет клуба из Лиги чемпионов, однако мы ведём борьбу в АПЛ. Чемпионат Англии — тяжелый турнир, с жёсткой конкуренцией. Мы хотим сотворить историю. Сделать то, что мы уже делали, и побить рекорды прошлого года. Для нас это была фантастика, но мы хотим сохранить титул в этом сезоне. Это будет очень тяжело. Впереди нас ждут непростые матчи и сумасшедший футбол. Мы примем этот бой и будем сражаться до самого конца», — приводит слова Уолкера Sky Sports.

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