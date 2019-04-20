Зобнин: сам прекрасно справляюсь с оценкой своей игры

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, по каким критериям оценивает свою игру в матче.



«Командная статистика важнее, я слежу за ней. Хотя могу поинтересоваться своими показателями после тренировки, ведь у нас существует специальная турнирная таблица. И хочется быть в ней выше! Бывает внутренняя удовлетворенность, я отталкиваюсь от этого ощущения. Нельзя сказать: «Я ударил по воротам, поэтому выступление было успешным».



Взаимосвязь между удовлетворённостью собой и результатом команды определённо есть. Если команда проигрывает, значит, что-то пошло не так. Раз уступили все, то и я уступил, проиграл. В случае с победами так же. Обычно ругаю себя за ошибки: за неточный пас или неудачный отбор, за удар мимо ворот.



Критерии? У меня есть определенные функции на поле. Если выполнил установки, о которых говорит тренер, могу быть доволен собой. Относительно игровых моментов ни с кем не советуюсь. Сам прекрасно справляюсь с оценкой своей игры. С 11 лет стал самостоятельным, ведь мои родственники — люди нефутбольные, поэтому всегда приходилось разбираться самому. Критические оценки со стороны пропускаю мимо ушей», — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».

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