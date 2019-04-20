Зобнин: думаю, я был бы интересен клубам АПЛ и Бундеслиги

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин отметил, что внешние факторы отвлекают игроков от футбола, а также предположил, клубы каких европейских чемпионатов могли бы быть заинтересованы в его услугах.



«Нефутбольные факторы» прилично отвлекают. Чтобы добиваться результата, мы все должны быть объединены — руководство, команда, болельщики. Необходимо, чтобы все «дышали одним воздухом» и стремились добиться поставленных целей.



Иногда слежу за новостями о себе и «Спартаке». Порой что-то присылают родные или друзья. Сейчас уже меньше интересуюсь тем, что обо мне пишут.



Думаю, я был бы интересен клубам из Англии или Германии. В АПЛ и Бундеслиге футбол более силовой", — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».

Зобнин: сам прекрасно справляюсь с оценкой своей игры