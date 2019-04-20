«Оренбург» — «Ростов»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 20 апреля, в 14:00 мск на стадионе «Оренбург» состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Ростов». «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Оренбург» — «Ростов» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Ассистентами главного судьи станут Андрей Глот и Константин Шаламберидзе. В роли резервного рефери выступит Станислав Васильев.



«Оренбург» набрал 32 очка в 23 матча и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (35) — на 6-м месте.