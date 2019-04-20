Гвардиола: не понимаю, почему люди сомневаются в силе духа «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что его удивляет критика внутренней стойкости команды.



«Встреча с „Тоттенхэмом“ в АПЛ — это другая ситуация. Не понимаю, почему люди сомневаются в силе духа моей команды, которая за последние два года достигла того, чего не смогла сделать ни одна другая команда в истории английского футбола. „Манчестер Сити“ набрал 183 очка в течение двух сезонов чемпионата Англии, и у нас в запасе осталось ещё 5 матчей. Этот рекорд будет очень трудно побить. Невозможно достичь таких высот, не будучи при этом сильными духом.



О нас будут судить по титулам, которые мы выиграли, но это не значит, что я должен соглашаться со всем, что думают люди. Всё остальное — личные чувства, не более. Когда будут анализировать мою работу на протяжении сезона, один офсайд или игра рукой не станут ключевыми факторами», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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