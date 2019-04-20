Пуйоль: Месси сезон за сезоном показывает, что он лучший в истории

Легендарный игрок «Барселоны» Карлес Пуйоль назвал бывшего партнёра по клубу Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

«Он играет на невероятном уровне. Считаю его лучшим игроком за всю историю футбола. Он показывает это сезон за сезоном. Посмотрите, как совершенствуется его игра, на всё, что он сейчас делает. Нельзя не заметить, что он прогрессирует с каждым годом, привнося новые элементы в свою игру.

Он стал лучше во всех отношениях, на личном уровне он сделал шаг вперёд. Он всегда был лидером на поле, но теперь можно видеть, что он является лидером и за его пределами. Он замкнутый человек, но сейчас ведёт команду за собой в роли капитана", — приводит слова Пуйоля Goal.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Месси сыграл 42 матча, забил 45 мячей и отдал 21 результативную передачу.