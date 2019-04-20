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Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» в гостевом матче РПЛ

Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» в гостевом матче РПЛ
Футбол / РПЛ

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала тульский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Уже на 3-й минуте счёт в матче открыл полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев. Через 21 минуту тульская команда укрепила преимущество в счёте — автором гола стал хавбек Игорь Горбатенко. На 38-й минуте единственный гол в составе «Уфы» забил нападающий Сильвестр Игбун.

Тульский «Арсенал» набрал 35 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (21) — на 14-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 48 очков в 23 матчах.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
20 апреля 2019, суббота. 11:30 МСК
Уфа
Уфа
1 : 2
Арсенал
Тула
0:1 – Бакаев – 3, 0:2 – Горбатенко – 24, 1:2 – Игбун – 38
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