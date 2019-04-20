Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» в гостевом матче РПЛ

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала тульский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



Уже на 3-й минуте счёт в матче открыл полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев. Через 21 минуту тульская команда укрепила преимущество в счёте — автором гола стал хавбек Игорь Горбатенко. На 38-й минуте единственный гол в составе «Уфы» забил нападающий Сильвестр Игбун.



Тульский «Арсенал» набрал 35 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (21) — на 14-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 48 очков в 23 матчах.