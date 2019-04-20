Источник: Зидан попросил руководство «Реала» перехватить де Лигта у «Барселоны»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в подписании защитника «Аякса» Матейса де Лигта, сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, наставник «сливочных» уже попросил руководство своего клуба подписать 19-летнего капитана лидеров чемпионата Нидерландов. Также французский специалист настаивает на том, чтобы «Реал» действовал более активно в этом вопросе, дабы опередить в борьбе за игрока «Барселону», и сделал предложение агенту футболиста Мино Райоле, которое бы того заинтересовало.

В нынешнем сезоне на клубном уровне де Лигт принял участие в 48 матчах, отметился 5 результативными ударами и 3 голевыми передачами. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 70 млн.