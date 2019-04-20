Стерлинг, Мане, Азар — в списке претендентов на звание лучшего игрока года в АПЛ

Ассоциация профессиональных футболистов Англии объявила имена шестерых претендентов на звание лучшего игрока текущего розыгрыша Премьер-лиги.

Получить награду могут Вирджил ван Дейк, Садио Мане (оба — «Ливерпуль»), Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва (все — «Манчестер Сити») и Эден Азар («Челси»).

Напомним, «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 85 очков в 34 матчах. «Манчестер Сити» — на 2-м месте, отставая от команды Юргена Клоппа всего на 2 очка, но имея при этом игру в запасе. «Челси» — на 5-м месте. Подопечные Маурицио Сарри, набрав 66 очков в 34 матчах, ведут борьбу за путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Отметим, что в число претендентов не попал прошлогодний победитель Мохамед Салах из «Ливерпуля».