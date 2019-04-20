Алисон: «Ливерпулю» придётся усиленно работать в обороне, чтобы обыграть «Барсу»

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер поделился ожиданиями от противостояния с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.



«В жизни всегда есть место чему-то неожиданному, мы постоянно учимся, обретаем новый опыт. Когда играл в составе „Ромы“, наше противостояние с „Барселоной“ в Лиге чемпионов было умопомрачительным. Честно говоря, во втором матче у меня не было много работы, потому что моя команда демонстрировала отличную игру в защите и атаке.



Если „Ливерпуль“ хочет обыграть „Барселону“, нам придётся усиленно работать в обороне. У каталонцев мощнейшая атака, которая поддерживается линией полузащиты. „Барселона“ — очень организованная команда, прекрасно работает с мячом. Нам непременно придётся приложить все усилия, чтобы пройти в финал Лиги чемпионов», — приводит слова Алисона официальный сайт «Ливерпуля».