Объявлен список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в АПЛ

Ассоциация профессиональных футболистов Англии объявила имена шести претендентов на звание лучшего молодого игрока текущего розыгрыша Премьер-лиги.

На получение награды претендуют защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, полузащитник «Борнмута» Девид Брукс, полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс, вингеры «Манчестер Сити» Бернарду Силва, Рахим Стерлинг и форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд.

В текущем розыгрыше АПЛ Александер-Арнольд забил гол и сделал 7 ассистов в 25 матчах, Брукс забил 7 мячей и сделал 5 ассистов в 28 играх, Деклан Райс забил 2 мяча в 31 матче, Стерлинг забил 17 мячей и сделал 11 ассистов в 29 играх, Силва забил 6 мячей и сделал 8 ассистов в 31 матче, а Рэшфорд забил 10 мячей и сделал 7 ассистов в 28 играх.