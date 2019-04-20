«Ротор» прервал беспроигрышную серию в ФНЛ, уступив «Армавиру»

В матче 32-го тура Футбольной национальной лиги «Ротор» принимал «Армавир». Встреча состоялась на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Армавира» Игорь Падерин, который отправил мяч в ворота волгоградского «Ротора» на 13-й минуте. Таким образом «Армавир» прервал безвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге, которая длилась на протяжении 8 матчей, а «Ротор» потерпел первое поражение в последних шести встречах.



«Армавир» набрал 33 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Ротор» (45) — на 9-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 61 очко в 31 матче.