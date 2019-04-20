Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ротор» прервал беспроигрышную серию в ФНЛ, уступив «Армавиру»

«Ротор» прервал беспроигрышную серию в ФНЛ, уступив «Армавиру»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 32-го тура Футбольной национальной лиги «Ротор» принимал «Армавир». Встреча состоялась на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Армавира» Игорь Падерин, который отправил мяч в ворота волгоградского «Ротора» на 13-й минуте. Таким образом «Армавир» прервал безвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге, которая длилась на протяжении 8 матчей, а «Ротор» потерпел первое поражение в последних шести встречах.

«Армавир» набрал 33 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Ротор» (45) — на 9-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 61 очко в 31 матче.

ФНЛ - Первый дивизион. 32-й тур
20 апреля 2019, суббота. 13:00 МСК
Ротор
Волгоград
0 : 1
Армавир
Армавир
0:1 – Падерин – 13
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент