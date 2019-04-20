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«Динамо» — «Крылья Советов»: стали известны стартовые составы команд

«Динамо» — «Крылья Советов»: стали известны стартовые составы команд
Футбол / РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Крыльев Советов» на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 20 апреля, на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Теттех, Кардозу, Луценко, Марков.

Запасные: Лещук, Рыков, Хольмен, Темников, Грулёв, Соу, Черных, Панченко.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Ананидзе, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский, Канунников, Шейдаев.

Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Бурлак, Зотов, Карпов, Ткачук, Киселёв, Антон, Яковлев, Корниленко, Вучичевич.

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