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«Парма» ушла от поражения в матче Серии А с «Миланом»

«Парма» ушла от поражения в матче Серии А с «Миланом»
Футбол / Италия

Завершился матч 33-го тура чемпионата Италии между «Пармой» и «Миланом». Встреча проходила на стадионе «Эннио Тардино». Итоговый счёт игры — 1:1.

Первыми в матче отличились гости. На 69-й минуте результативным ударом отметился испанский полузащитник Самуэль Кастильехо. Результативную передачу ему отдал соотечественник Сусо. Хозяева сравняли счёт на 87-й минуте. Автором гола стал бывший игрок «Зенита» — 37-летний португалец Бруну Алвеш.

В турнирной таблице итальянской Серии А «Милан» занимает 4-е место. Команда Дженнаро Гаттузо набрала 56 очков в 33 матчах. «Парма» — на 13-м месте, набрав 36 очков. В следующем туре «Милан» на выезде сыграет с «Торино». «Парма» в гостях будет противостоять «Кьево».

Италия - Серия А. 33-й тур
20 апреля 2019, суббота. 13:30 МСК
Парма
Парма
1 : 1
Милан
Милан
0:1 – Кастильехо – 69, 1:1 – Алвеш – 87
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