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«Оренбург» дома разгромил «Ростов»

«Оренбург» дома разгромил «Ростов»
Футбол / РПЛ

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал «Ростов». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В конце первого тайма, на 41-й минуте, полузащитник «Ростова» Матиас Норманн отправил мяч в собственные ворота и вывел хозяев вперёд в счёте. На 60-й минуте нападающий «Оренбурга» Артём Галаджан записал на свой счёт второй гол. В компенсированное время встречи третий гол за «Оренбург» забил хавбек Григорий Чиркин.

«Оренбург» набрал 35 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (35) располагается строчкой ниже, на 7-м месте. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 48 очков в 23 матчах.

В прошлом туре РПЛ «Ростов» дома одолел московский «Спартак» со счётом 2:1, а «Оренбург» на выезде обыграл ЦСКА (3:2).

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
20 апреля 2019, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 – Норманн – 41 (автогол), 2:0 – Галаджан – 60, 3:0 – Чиркин – 90+1
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