«Сельта» обыграла «Жирону» в матче Примеры

Завершился матч 33-го тура Примеры между «Сельтой» и «Жироной». Встреча проходила на «Балаидосе». Победу в игре со счётом 2:1 одержали хозяева.

Счёт в матче был открыт на 34-й минуте. С передачи Софьяна Буфаля результативным ударом отметился Яго Аспас. В начале второго тайма гостям удалось восстановить равновесие в счёте — Кристиану Португесу ассистировал Педро Алькала. На 69-й минуте Буфаль и Аспас организовали второй гол в ворота «Жироны». Однако теперь первый выступил в роли завершителя атаки, а второй ему ассистировал.

Поднявшись на 14-е место, «Сельта» обошла «Жирону» в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда из Галисии набрала 35 очков, в активе каталонского клуба осталось 34 очка.