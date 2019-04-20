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«Сельта» обыграла «Жирону» в матче Примеры

«Сельта» обыграла «Жирону» в матче Примеры
Футбол / Испания

Завершился матч 33-го тура Примеры между «Сельтой» и «Жироной». Встреча проходила на «Балаидосе». Победу в игре со счётом 2:1 одержали хозяева.

Счёт в матче был открыт на 34-й минуте. С передачи Софьяна Буфаля результативным ударом отметился Яго Аспас. В начале второго тайма гостям удалось восстановить равновесие в счёте — Кристиану Португесу ассистировал Педро Алькала. На 69-й минуте Буфаль и Аспас организовали второй гол в ворота «Жироны». Однако теперь первый выступил в роли завершителя атаки, а второй ему ассистировал.

Поднявшись на 14-е место, «Сельта» обошла «Жирону» в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда из Галисии набрала 35 очков, в активе каталонского клуба осталось 34 очка.

Испания - Примера. 33-й тур
20 апреля 2019, суббота. 14:00 МСК
Сельта
Виго
2 : 1
Жирона
Жирона
1:0 – Аспас – 34, 1:1 – Португес – 48, 2:1 – Буфаль – 69
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