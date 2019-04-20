Кононов: единство и вера — это то, что «Спартаку» сейчас нужно

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поздравил клуб с 97-летием.

«Спартак» — самый титулованный клуб в России, самый популярный. Недаром клуб называют народной командой. Единство и вера — это то, что нам сейчас нужно. Приходите на наши матчи. Мы сделаем всё, чтобы победить: за вас, за клуб. С днём рождения, «Спартак»!" — передаёт слова наставника красно-белых корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов с торжества по случаю дня рождения клуба.

В воскресенье, 21 апреля, в заключительном матче 24-го тура чемпионата России «Спартак» дома сыграет с красноярским «Енисеем». Начало встречи запланировано на 19:00 мск. В турнирной таблице Премьер-Лиги команда Кононова занимает 5-е место, набрав в 23 играх 36 очков.