В. Баринов: борьба за чемпионство может обостриться

Российский актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов дал комментарий по предстоящим матчам 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» и «Локомотив» — ЦСКА.

«Будет серьёзная игра. Вся четвёрка играет между собой: если «Зенит» победит, а «Локомотив» проиграет, то чемпионом будут петербуржцы. Что касается игры с ЦСКА, то она будет равной. У нас не играет Баринов, но у них нет Фернандеса. Марио — очень важная фигура для «армейцев». Важно, что футболистов не нужно мотивировать на матч, они прекрасно понимают всю ответственность. Предстоящая игра — это игра характеров, но и тренерская мысль будет очень важна. Никогда не даю прогнозы, но борьба за чемпионство может обостриться», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кариной Фалько.