Игроки и руководство «Спартака» высадили деревья на территории «Открытие Арены»

В субботу, 20 апреля, футболисты «Спартака» и представители руководства клуба посадили деревья на территории стадиона «Открытие Арена», передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В посадке пирамидального тополя приняли участие игроки Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Александр Максименко, Наиль Умяров, Софьян Ханни и вице-президент красно-белых Наиль Измайлов. Мероприятие прошло во время торжества по случаю 97-летия клуба.

В воскресенье, 21 апреля, в заключительном матче 24-го тура чемпионата России «Спартак» дома сыграет с красноярским «Енисеем». Начало встречи запланировано на 19:00 мск. В турнирной таблице Премьер-Лиги команда Кононова занимает 5-е место, набрав в 23 играх 36 очков.