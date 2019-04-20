Карпин — о разгромном поражении от «Оренбурга»: больших претензий к команде нет

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение с разгромным счётом (0:3) в выездном матче 24-го тура РПЛ с «Оренбургом».

«Игра «Оренбурга»? Они так всегда действуют и добиваются своего за счёт самоотдачи, дисциплины. Что касается игры, претензий к ребятам нет. Бывают и такие матчи, когда команда не должна проигрывать, но проигрывает. В первом голе ошиблись, во втором был полуметровый офсайд, а третий – пошли в атаку, и соперник этим воспользовался. Еще раз скажу: больших претензий к команде нет», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».

В турнирной таблице чемпионата России «Ростов» опустился на 7-е место. В активе команды — 35 очков. В следующем туре подопечные Карпина будут принимать «Локомотив».