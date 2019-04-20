«Зенит-2» проиграл «Нижнему Новгороду», «Авангард» и «Тамбов» разошлись миром

В матче 32-го тура Футбольной национальной лиги «Зенит-2» принимал «Нижний Новгород». Встреча состоялась на стадионе «Петровский МСА» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Дубль оформил полузащитник «Нижнего Новгорода» Александр Сапета (50-я и 67-я минуты). Единственный гол петербургского клуба на свой счёт записал хавбек Андрей Мостовой, который реализовал пенальти в компенсированное время встречи. Ранее 11-метровые удары не смогли реализовать Сапета и форвард петербуржцев Михаил Маркин.



В параллельных матчах Футбольной национальной лиги курский «Авангард» и «Тамбов» разошлись миром (0:0), а ярославский «Шинник» на своём поле одолел «Тюмень» со счётом 1:0.



Турнирная таблица Футбольной национальной лиги доступна на «Чемпионате».