Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит-2» проиграл «Нижнему Новгороду», «Авангард» и «Тамбов» разошлись миром

«Зенит-2» проиграл «Нижнему Новгороду», «Авангард» и «Тамбов» разошлись миром
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 32-го тура Футбольной национальной лиги «Зенит-2» принимал «Нижний Новгород». Встреча состоялась на стадионе «Петровский МСА» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Дубль оформил полузащитник «Нижнего Новгорода» Александр Сапета (50-я и 67-я минуты). Единственный гол петербургского клуба на свой счёт записал хавбек Андрей Мостовой, который реализовал пенальти в компенсированное время встречи. Ранее 11-метровые удары не смогли реализовать Сапета и форвард петербуржцев Михаил Маркин.

В параллельных матчах Футбольной национальной лиги курский «Авангард» и «Тамбов» разошлись миром (0:0), а ярославский «Шинник» на своём поле одолел «Тюмень» со счётом 1:0.

Турнирная таблица Футбольной национальной лиги доступна на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 32-й тур
20 апреля 2019, суббота. 15:00 МСК
Зенит-2
Санкт-Петербург
1 : 2
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 – Сапета – 50, 0:2 – Сапета – 67, 1:2 – Мостовой – 90+3 (пен)
ФНЛ - Первый дивизион. 32-й тур
20 апреля 2019, суббота. 15:00 МСК
Авангард К
Курск
0 : 0
Тамбов
Тамбов
ФНЛ - Первый дивизион. 32-й тур
20 апреля 2019, суббота. 15:00 МСК
Шинник
Ярославль
1 : 0
Тюмень
Тюмень
1:0 – Цховребов – 55
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент