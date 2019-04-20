Стогниенко: общался с Уткиным на тему работы на матчах АПЛ

Комментатор Владимир Стогниенко, который с 15 мая займёт должность шеф-редактора видеоредакции Okko.Sport, рассказал, что обсуждал с Василием Уткиным возможность привлечения его к работе на матчах чемпионата Англии.

«Я немного работал в редакции «НТВ+», где Уткин был одним из комментаторов. Были программы, где ему доводилось быть ведущим и руководителем, а мне — редактором. Вместе работали, и по сути он был главным, но не был моим непосредственным начальником. Сейчас Вася ещё ни на что не соглашался. Мы с ним пообщались на предмет приглашения его в состав комментаторов. Если вам интересно, то, может, он вам что-то скажет.



У меня давно никакой робости перед Уткиным нет. Есть только большое уважение к нему как профессионалу. Я же людей зову не для того, чтобы командовать, а чтобы работать. Есть очень важный и сложный проект, который Васе, как талантливому комментатору, мог бы быть интересен. На мой взгляд, самому талантливому, который сейчас есть в стране. Могу только подтвердить, что мы уже встретились и поговорили», — приводит слова Стогниенко телеканал «360».