Зе Луиш пропустил тренировку «Спартака» накануне матча с «Енисеем»

Как стало известно «Чемпионату», кабовердийский нападающий «Спартака» Зе Луиш пропустил тренировку накануне матча 24-го тура чемпионата России с «Енисеем», который состоится завтра, 21 апреля.

Напомним, форвард получил мышечную травму в матче 23-го тура с «Ростовом» (1:2) и был заменён в концовке первого тайма. В нынешнем сезоне он провёл 19 матчей в Российской Премьер-лиге, стал автором восьми забитых мячей (два — с пенальти), а также двух результативных передач.

В лазарете красно-белых находятся травмированные вратарь Александр Селихов и защитник Илья Кутепов.

Матч «Спартак» — «Енисей» пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.