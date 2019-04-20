Почеттино: мы заслуживали большего в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своей команды в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (0:1).

«Это снова была удивительная игра. Она вновь оказалась тяжёлой. Обе команды очень хорошо играли, и я считаю, что мы заслуживали большего. Эдерсон оказался героем матча.



Я разочарован результатом, но доволен игрой команды. У нас были более явные голевые моменты, чем у соперника.



Мы очень хорошо знаем, что у «Манчестер Сити» прекрасный состав. Мы знали, что они способны забить», — приводит слова Почеттино ВВС.

«Манчестер Сити» набрал 86 очков и вновь возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги, сместив «Ливерпуль». «Тоттенхэм Хотспур» (67) — на 3-м месте в таблице чемпионата Англии.