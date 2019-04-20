Гол Ибрагимовича помог «Гэлакси» обыграть «Хьюстон Динамо»

В матче чемпионата MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл «Хьюстон Динамо» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Карсоне на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк». Обслуживал матч арбитр Джейр Марруфо.

Счёт был открыт на 31-й минуте. Автором гола стал шведский нападающий хозяев Златан Ибрагимович, который реализовал пенальти. В начале второго тайма равновесие восстановил Альберт Элис, который также был точен с 11-метровой отметки. В концовке победу «Гэлакси» принёс Диего Полента. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Хонатан дос Сантос.

«Лос-Анджелес Гэлакси», набрав 18 очков, вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата MLS. «Хьюстон Динамо» (13) — на 6-м месте.

В следующем туре «Гэлакси» на выезде сыграет с «Миннесотой Юнайтед». Матч состоится 25 апреля.