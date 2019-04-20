Мать Кокориных показала, что произошло в кафе до удара стулом Пака

Светлана Кокорина, мама форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, опубликовала видео из кафе «Кофемания» за минуту до удара стулом чиновника Дениса Пака.

«Меня просили показать, что же происходило до удара. А за минуту до удара ребята собирались уходить. Они одевались и разговаривали между собой. Настроение было хорошее, никакой агрессии они не проявляли, между собой не сговаривались и тем более не хулиганили. Если бы господин Пак не начал нервно им говорить мерзости, ничего бы не произошло. Но с его стороны был негатив, и, после того как он нервно закрыл крышку ноутбука, сразу же видно, как он говорит мерзкое слово матом. Это и стало началом конфликта. На хорошей аппаратуре это слово очень хорошо читается по его губам. Это точно не слово «хамло», о чём он говорил на суде», — написала Кокорина в своём «инстаграме».