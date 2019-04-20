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«Бавария» в большинстве обыграла «Вердер»

«Бавария» в большинстве обыграла «Вердер»
Футбол / Германия

В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Вердер» из Бремена. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 58-й минуте «Вердер» остался в меньшинстве из-за удаления защитника Милоша Вельковича. В середине второго тайма защитник «Баварии» Никлас Зюле забил победный гол. Результативную передачу в актив записал хавбек Тьяго Алькантара.

Беспроигрышная серия «Баварии» в чемпионате Германии достигла 10 матчей (девять побед, одна ничья). Для «Вердера» это поражение стало первым в последних 13 встречах.

Результаты других игр 30-го тура Бундеслиги

«Байер» — «Нюрнберг» — 2:0

«Аугсбург» — «Штутгарт» — 6:0

«Майнц» — «Фортуна» — 3:1.

Турнирная таблица немецкого первенства доступна на «Чемпионате».

Германия - Бундеслига. 30-й тур
20 апреля 2019, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
1 : 0
Вердер
Бремен
1:0 – Зюле – 75
Удаления: нет – Велькович, 58
Германия - Бундеслига. 30-й тур
20 апреля 2019, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
2 : 0
Нюрнберг
Нюрнберг
1:0 – Аларио – 61, 2:0 – Фолланд – 86
Германия - Бундеслига. 30-й тур
20 апреля 2019, суббота. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
6 : 0
Штутгарт
Штутгарт
1:0 – Хедира – 11, 2:0 – Хан – 18, 3:0 – Макс – 29, 4:0 – Рихтер – 53, 5:0 – Макс – 58, 6:0 – Рихтер – 68
Германия - Бундеслига. 30-й тур
20 апреля 2019, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Майнц
3 : 1
Фортуна
Дюссельдорф
1:0 – Матета – 1, 1:1 – Лукебакио – 19, 2:1 – Онисиво – 67, 3:1 – Матета – 87
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