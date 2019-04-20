«Бавария» в большинстве обыграла «Вердер»

В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Вердер» из Бремена. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 58-й минуте «Вердер» остался в меньшинстве из-за удаления защитника Милоша Вельковича. В середине второго тайма защитник «Баварии» Никлас Зюле забил победный гол. Результативную передачу в актив записал хавбек Тьяго Алькантара.

Беспроигрышная серия «Баварии» в чемпионате Германии достигла 10 матчей (девять побед, одна ничья). Для «Вердера» это поражение стало первым в последних 13 встречах.

Результаты других игр 30-го тура Бундеслиги

«Байер» — «Нюрнберг» — 2:0

«Аугсбург» — «Штутгарт» — 6:0

«Майнц» — «Фортуна» — 3:1.

Турнирная таблица немецкого первенства доступна на «Чемпионате».