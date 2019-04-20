Гол Лемара принёс «Атлетико» победу в матче с «Эйбаром»

В матче 33-го тура чемпионата Испании «Эйбар» уступил «Атлетико» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа». Обслуживал матч арбитр Хавьер Альберола Рохас.

Единственный гол был забит на 85-й минуте. Победу мадридскому клубу принёс французский полузащитник Тома Лемар, которому ассистировал Коке.

«Атлетико», набрав 68 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Отставание «матрасников» от лидирующей «Барселоны» сократилось до шести очков, но каталонцы имеют матч в запасе. «Эйбар» (40) остался на 13-м месте.

В следующем туре «Атлетико» на своём поле сыграет с «Валенсией». Матч состоится 24 апреля. «Эйбару» предстоит выездная игра с «Уэской», которая пройдёт 23 апреля.