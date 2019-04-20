«Вест Хэм» на 92-й минуте упустил победу в матче с «Лестером»

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Лестер Сити». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого мяча стал полузащитник «Вест Хэма» Майкл Антонио на 37-й минуте. В середине второго тайма нападающий «Лестера» Джейми Варди сравнял счёт. На 82-й минуте «молотобойцы» снова вышли вперёд — гол забил форвард Лукас Перес. На второй добавленной минуте хавбек Харви Барнс принёс «лисам» ничью.

Результаты других матчей 35-го тура чемпионата Англии

«Хаддерсфилд Таун» — «Уотфорд» — 1:2

«Борнмут» — «Фулхэм» — 0:1

«Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 0:0.

Турнирная таблица Премьер-лиги доступна на «Чемпионате».