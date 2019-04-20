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«Вест Хэм» на 92-й минуте упустил победу в матче с «Лестером»

«Вест Хэм» на 92-й минуте упустил победу в матче с «Лестером»
Футбол / Англия

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Лестер Сити». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого мяча стал полузащитник «Вест Хэма» Майкл Антонио на 37-й минуте. В середине второго тайма нападающий «Лестера» Джейми Варди сравнял счёт. На 82-й минуте «молотобойцы» снова вышли вперёд — гол забил форвард Лукас Перес. На второй добавленной минуте хавбек Харви Барнс принёс «лисам» ничью.

Результаты других матчей 35-го тура чемпионата Англии

«Хаддерсфилд Таун» — «Уотфорд» — 1:2

«Борнмут» — «Фулхэм» — 0:1

«Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 0:0.

Турнирная таблица Премьер-лиги доступна на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
20 апреля 2019, суббота. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
2 : 2
Лестер Сити
Лестер
1:0 – Антонио – 37, 1:1 – Варди – 67, 2:1 – Перес – 82, 2:2 – Барнс – 90+2
Англия - Премьер-лига. 35-й тур
20 апреля 2019, суббота. 17:00 МСК
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
1 : 2
Уотфорд
Уотфорд
0:1 – Деулофеу – 5, 0:2 – Деулофеу – 80, 1:2 – Ахирни-Грант – 90+3
Англия - Премьер-лига. 35-й тур
20 апреля 2019, суббота. 17:00 МСК
Борнмут
Борнмут
0 : 1
Фулхэм
Лондон
0:1 – Митрович – 53 (пен)
Англия - Премьер-лига. 35-й тур
20 апреля 2019, суббота. 17:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
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