«СКА-Хабаровск» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Факел»

В матче 32-го тура Футбольной национальной лиги воронежский «Факел» принимал «СКА-Хабаровск». Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «СКА-Хабаровск» Максим Казанков, отличившийся на 7-й минуте. В начале второго тайма преимущество гостей увеличил защитник Иван Хомуха. Спустя шесть минут хавбек Владимир Камеш довёл счёт до разгромного. Полузащитник «Факела» Артём Молодцов отыграл один мяч в компенсированное время.

Победная серия команды из Хабаровска в ФНЛ достигла четырёх матчей. Воронежский клуб потерпел первое поражение в последних трёх встречах.

«СКА-Хабаровск», набрав 51 очко, занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ, «Факел» (36) — 15-е.