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«СКА-Хабаровск» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Факел»

«СКА-Хабаровск» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Факел»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 32-го тура Футбольной национальной лиги воронежский «Факел» принимал «СКА-Хабаровск». Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «СКА-Хабаровск» Максим Казанков, отличившийся на 7-й минуте. В начале второго тайма преимущество гостей увеличил защитник Иван Хомуха. Спустя шесть минут хавбек Владимир Камеш довёл счёт до разгромного. Полузащитник «Факела» Артём Молодцов отыграл один мяч в компенсированное время.

Победная серия команды из Хабаровска в ФНЛ достигла четырёх матчей. Воронежский клуб потерпел первое поражение в последних трёх встречах.

«СКА-Хабаровск», набрав 51 очко, занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ, «Факел» (36) — 15-е.

ФНЛ - Первый дивизион. 32-й тур
20 апреля 2019, суббота. 17:00 МСК
Факел
Воронеж
1 : 3
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 – Казанков – 7, 0:2 – Хомуха – 51, 0:3 – Камеш – 57, 1:3 – Молодцов – 90+4
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