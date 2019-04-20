Максименко: после игры с «Ростовом» Кононов поговорил с нами на повышенных тонах

Главный тренер «Спартака» Александр Максименко рассказал о разговоре команды с главным тренером Олегом Кононовым после поражения в матче 23-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:2).

«После матча с «Ростовом» был разговор Кононова с командой. Олег Георгиевич поговорил с нами, в том числе на повышенных тонах. Говорили ли, что нам нужно останавливаться в микст-зоне? У нас пресс-атташе есть.

Насколько неудачным будет сезон, если мы не попадём в Лигу чемпионов? Давайте посмотрим, попадём мы туда или нет, а там уже будем разговаривать. Поражения от ЦСКА и «Ростова» уже забыли, у нас впереди следующие игры, нам нужно думать о них, а не о прошлых матчах. Никаких мыслей про расслабон нет.

С «Енисеем» будет, как и со всеми, тяжело. Слабых команд у нас в чемпионате нет. Постараемся выиграть и забить побольше мячей.

С другими вратарями «Спартака» не говорили о травмах. Ничего не поменяешь, нужно выкладываться на 200%. Когда я перестал попадать в основной состав, это было дополнительной мотивацией работать ещё больше. Но молодым пока опыт не передаю. Мы всячески поддерживаем Жиго. У него был тяжёлый период, он пропустил полгода. Неудачи – нормальная ситуация. Он об этом не думает. Жиго сильный, он справится, а мы поможем. Я с ним говорю, на английском, французском, русском и футбольном. Знаю ли я что-то по-французски? Oui (да – фр.)", — передаёт слова Максименко корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.