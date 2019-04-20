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Наставления Хохлова и «Мы хотим домой!» Лучшие фото с матча «Динамо» — «Крылья»

Болельщики «Динамо»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Наставления Хохлова и «Мы хотим домой!» Лучшие фото с матча «Динамо» — «Крылья»
Футбол / РПЛ

20 апреля в Химках на стадионе «Арена Химки» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» принимало самарские «Крылья Советов». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, отправивший мяч в ворота «Крыльев Советов» на 67-й минуте. Результативную передачу в актив записал полузащитник Артур Юсупов.

Московская команда прервала серию без побед в чемпионате России, которая состояла из пяти матчей (трёх поражений и двух ничьих). Для самарского клуба этот проигрыш стал четвёртым в последних пяти встречах.

«Динамо», набрав 28 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Крылья Советов» (27) — на 12-м.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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